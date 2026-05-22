Членов семьи и близких родственников участников СВО освободят от уплаты госпошлины за регистрацию транспортных средств

22.05.2026 | 15:37
Членов семьи и близких родственников участников СВО освободят от уплаты госпошлины за регистрацию транспортных средств при наследовании. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.  В эту категорию входят супруги, родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры военнослужащих. В верхней палате российского парламента отмечают, что аналогичная льгота предусмотрена и для наследников волонтеров, работавших в зоне спецоперации и прилегающих к ней территорий.  Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, Крыме и Севастополе, Краснодарском крае. Одобренная сенаторами норма вступит в силу со дня официального опубликования.
