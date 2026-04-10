«Чистое поколение» в действии: в Зольском районе полицейские рассказали студентам о вреде наркотиков

В Зольском районе прошла встреча сотрудников полиции с учащимися Кабардино-Балкарского сельскохозяйственного колледжа в рамках профилактической акции «Чистое поколение - 2026».
Мероприятие было организовано совместно с членом Общественного совета при местном отделе МВД Резуаном Макоевым и специалистом по делам несовершеннолетних местной администрации Мадиной Коковой.
В ходе беседы полицейские подробно рассказали молодым людям о последствиях, которые влечёт за собой участие в незаконном обороте наркотиков. Были приведены реальные примеры уголовных дел, в которых фигурировали молодые люди, пытавшиеся быстро заработать, соглашаясь на сомнительные предложения из интернета. Студенты узнали, что подобные действия могут привести к серьёзным наказаниям, включая длительные сроки лишения свободы.
Кроме того, организаторы мероприятия призвали ребят выбирать здоровый образ жизни и избегать ситуаций, способных негативно повлиять на их будущее. Встреча стала шагом в формировании у молодёжи ответственного отношения к своему здоровью и безопасности.
