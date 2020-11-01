«Чистая вода» в Зольском районе





В муниципалитете приступили к реализации программы в рамках национального проекта «Экология». Участвуют в ней четыре населенных пункта. В селе Зольском начали строить новый водопровод. Его протяженность – около двух километров. Поменять ветхие сети намерены в Залукокоаже, Шордаково и Псынадахе. Трубы там проложили еще в середине прошлого века. С тех пор линии капитально не ремонтировали, а потому аварии были довольно частыми, и жители оставались без воды. В целом на реализацию программы в Зольском районе направят почти 14 миллионов рублей. Финансирование началось этой осенью. Завершить работу подрядчики должны до конца года.