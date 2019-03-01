Число преступлений в подростковой среде уменьшилось… На заседании профильной комиссии подвели итоги работы за 2018-й год — 2019.03.21





За этот период на заседаниях муниципальных комиссий было рассмотрено порядка полутора тысяч вопросов по делам несовершеннолетних… Обследованы условия жизни более 400 детей, в том числе состоящих на учете в органах ПДН. Число нарушений со стороны самих подростков, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось, – отмечают специалисты надзорных ведомств. Это касается и занятости подростков. В числе мер профилактики правонарушений также -сотрудничество учебных заведений с волонтерскими и военно-патриотическими общественными организациями. За последние несколько лет работа в этом направлении активизировалась. Однако проблема предупреждения преступлений в отношении самих несовершеннолетних остается актуальной. Участились случаи обращения детей на телефоны доверия специальных служб. За прошлый год их поступило порядка 250. В основном, это- жалобы на жестокое обращение в семьях и со стороны сверстников. По итогам заседания принято решение усилить межведомственное взаимодействие и больше внимания уделить подготовке специалистов ПДН.