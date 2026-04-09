Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Число молодых ИП в России за 7 лет выросло на 17 %

Число молодых ИП в России за 7 лет выросло на 17 %

09.04.2026 | 09:10
За семь лет число индивидуальных предпринимателей в России в возрасте до 35 лет увеличилось на 17% и превысило один миллион 170 тысяч человек. Об этом рассказали в Минэкономразвития. Свыше пяти тысяч ИП приходится на Кабардино-Балкарию. Несмотря на экономические вызовы, этот сектор экономики показывает «уверенный рост». Происходит это благодаря выстроенной системе мер поддержки, которая позволяет людям реализовывать свой бизнес-потенциал. При этом наблюдаются и качественные изменения в направлении молодежного предпринимательства. Деятельность этих представителей стала более интеллектуальной и сервис-ориентированной. ИП все чаще переходят из торговли в образование, предоставление IT-, профессиональных и административных услуг. Только за последний год в административной сфере число ИП выросло почти на треть. В научной и технической – на 20%, в IT-технологий – на 14 с половиной.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных