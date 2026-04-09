Число молодых ИП в России за 7 лет выросло на 17 %

За семь лет число индивидуальных предпринимателей в России в возрасте до 35 лет увеличилось на 17% и превысило один миллион 170 тысяч человек. Об этом рассказали в Минэкономразвития. Свыше пяти тысяч ИП приходится на Кабардино-Балкарию.
Несмотря на экономические вызовы, этот сектор экономики показывает «уверенный рост». Происходит это благодаря выстроенной системе мер поддержки, которая позволяет людям реализовывать свой бизнес-потенциал. При этом наблюдаются и качественные изменения в направлении молодежного предпринимательства.
Деятельность этих представителей стала более интеллектуальной и сервис-ориентированной. ИП все чаще переходят из торговли в образование, предоставление IT-, профессиональных и административных услуг. Только за последний год в административной сфере число ИП выросло почти на треть. В научной и технической – на 20%, в IT-технологий – на 14 с половиной.
