Число больных коронавирусом в КБР превысило психологическую отметку в тысячу человек

По данным Оперштаба на 07 мая 2020 г., в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 1008 случаев заражения COVID-19, за прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 83 жителей республики.

Количество выздоровевших увеличилось на 9 человек и на сегодня составляет 156 человек. Летальных исходов за сутки не зафиксировано.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1693 пациента, 294 из них взяты на контроль за минувшие сутки. Это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Госпитализированы 268 жителей КБР.

109 пациентов проходят лечение в Центре по борьбе со СПИДом (+4 за сутки), в том числе 9 детей. 1 человек выписан, в реанимации остаются 6 пациентов, четверо — на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

В ГКБ №1 г. Нальчика за минувшие сутки поступили 12 человек, общее число пациентов выросло до 159, в реанимацию переведены 11 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии подключены к аппарату ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 175 человек, 29 из них – дети.

406 жителей республики, в том числе 87 детей, болезнь переносят бессимптомно.

Число изолированных в провизорном отделении ЦРБ Терского района и в обсерваторе Гериатрического центра сократилось до 13 человек, один из них — вернулся из Армении, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

За сутки проведено 693 теста, общее число протестированных на 7 мая составило 19 415 человек.