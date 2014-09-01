Число безработных в Кабардино-Балкарии снизилось в 5 раз





Безработных в Кабардино-Балкарии стало в пять раз меньше по сравнению с началом года. Речь – о людях, которые встали на учет, когда потеряли работу, сообщили в Минтруде. Сейчас в этом статусе зарегистрированы свыше 13 тысяч человек. Занятость нетрудоустроенных повышалась, начиная с зимы. Способствовал этому комплекс антикризисных мер. Они предполагают трудоустройство жителей во время реализации инвестпроектов, создание рабочих мест в сельском хозяйстве. Кроме того, на работу помогают устроиться выпускникам образовательных учреждений. Также организовали профессиональное обучение для тех, кто хочет освоить новую специальность.