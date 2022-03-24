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Чиновник и подрядчик похитили более 7 млн рублей при строительстве водовода в Кабардино-Балкарии

Чиновник и подрядчик похитили более 7 млн рублей при строительстве водовода в Кабардино-Балкарии

24.03.2022 | 10:21
В Кабардино-Балкарской Республике сотрудниками полиции совместно с региональным Управлением ФСБ России выявлен факт мошенничества, совершённый представителем совета местного самоуправления с.п. Малка и генеральным директором одной из строительных организаций республики, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Установлено, что в декабре 2020 года подозреваемые и неустановленные лица в рамках исполнения муниципального контракта по объекту «Реконструкция участка Малкинского группового водовода» внесли в акты о приёмке выполненных работ заведомо ложные сведения, не соответствующие видам и объёмам фактически выполненных работ, а также об используемых материалах. После подписания этих документов на счёт строительной организации были перечислены денежные средства в размере более 24 миллионов рублей, из которых более 7 миллионов рублей получены незаконно. Похищенными деньгами подрядчик, чиновник и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб государству в особо крупном размере. В отношении подозреваемых следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время представитель местной власти заключён под стражу, а предприниматель помещён под домашний арест.  
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