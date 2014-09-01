Четырехлетнему Дамиру Чеченову нужна помощь





Четырехлетнему Дамиру Чеченову нужна наша поддержка. Мальчик страдает одной из сложнейших форм эпилепсии. Чтобы малыш мог полноценно жить и развиваться, ему нужно пройти лечение в одной из заграничных клиник. Лечение стоит восемь миллионов рублей. Семья такими средствами не располагает. Чтобы дать малышу шанс обрести настоящее детство, объявили сбор средств. Всю информацию о том, как можно помочь, разместили в «Инстаграме». Там есть страница акции @help_chechenov_damir