Четвертый набор в «Школу фермера» открыт в КБР

В Кабардино-Балкарии стартовал четвертый набор в «Школу фермера». Это совместная программа федерального Минсельхоза и КБГАУ. Поддержку оказывает Россельхозбанк.
Обучение бесплатное. К участию приглашают руководителей и работников фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Попробовать свои силы также могут те, у кого есть высшее или среднее профессиональное образование и желание запустить свой агробизнес. Программа рассчитана на 264 академических часа. Теоретические знания будут давать на онлайн-платформе «СВОе фермерство». Затем – две недели выездных практических занятий у действующих фермеров республики.
Ветераны специальной военной операции и члены их семей к обучению допускаются вне конкурса. Подать заявку они могут через фонд «Защитники Отечества». По итогам обучения слушатели защитят собственный бизнес-проект и получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Заявления принимают до 13 апреля. Отмечу, что «Школу фермера» в Кабардино-Балкарии проводят третий год подряд. За это время подготовили 85 выпускников.
