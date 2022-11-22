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Четверо студентов КБГУ выиграли по миллиону рублей на реализацию своих стартапов

Четверо студентов КБГУ выиграли по миллиону рублей на реализацию своих стартапов

22.11.2022 | 15:52
Динара Мит представила на федеральный конкурс свой “Студенческий стартап”. Проект назвала “Деметра”. Интеллектуальная система диагностики заболеваний плода на ранних стадиях беременности”. Динара учится на втором курсе в Институте искусственного интеллекта и цифровых технологий КБГУ. Создала компьютерную программу, которая поможет врачам найти возможные болезни у еще не родившегося ребенка, в том числе хромосомные. Однокурсник Динары Эльнурхан Гериев разрабатывает интернет-площадку для продажи одежды российских брендов. Маркетплейс создает, чтобы помочь отечественным производителям реализовывать свою продукцию. Сейчас автор – на этапе программирования идеи. Свои работы, которые были одобрены на российском уровне, студенты КБГУ представили Светлане Хашировой – руководителю всего научно-исследовательского направления в вузе. Среди тех, кто уже делает вклад в развитие самых разных технологий, студент Алим Насипов – он предложил создать экологическую карту местности путем анализа образцов с помощью рентгеновский лучей. В этом же ряду Дана Шортанова: она представила свои идеи в номинации “Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии”. Всем победителям “Студенческого стартапа” полагаются гранты – по миллиону рублей – на воплощение замыслов в жизнь.   https://t.me/vestikbr
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