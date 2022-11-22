Четверо студентов КБГУ выиграли по миллиону рублей на реализацию своих стартапов

Динара Мит представила на федеральный конкурс свой “Студенческий стартап”. Проект назвала “Деметра”. Интеллектуальная система диагностики заболеваний плода на ранних стадиях беременности”. Динара учится на втором курсе в Институте искусственного интеллекта и цифровых технологий КБГУ. Создала компьютерную программу, которая поможет врачам найти возможные болезни у еще не родившегося ребенка, в том числе хромосомные.
Однокурсник Динары Эльнурхан Гериев разрабатывает интернет-площадку для продажи одежды российских брендов. Маркетплейс создает, чтобы помочь отечественным производителям реализовывать свою продукцию. Сейчас автор – на этапе программирования идеи.
Свои работы, которые были одобрены на российском уровне, студенты КБГУ представили Светлане Хашировой – руководителю всего научно-исследовательского направления в вузе.
Среди тех, кто уже делает вклад в развитие самых разных технологий, студент Алим Насипов – он предложил создать экологическую карту местности путем анализа образцов с помощью рентгеновский лучей. В этом же ряду Дана Шортанова: она представила свои идеи в номинации “Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии”. Всем победителям “Студенческого стартапа” полагаются гранты – по миллиону рублей – на воплощение замыслов в жизнь.
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