Четверо представителей Кабардино-Балкарии в финале конкурса «Лидеры России»





В Пятигорске завершился полуфинальный этап конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней более 260 конкурсантов, представляющих все регионы Северо-Кавказского федерального округа, боролись за выход в финал флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». У всех – определенный управленческий опыт в различных сферах жизни. Участники конкурса выполняли кейсы разной степени сложности, демонстрировали умение работать в команде, участвовали в мастер-классах и общались с именитыми наставниками.

В финал прошли 30 участников. Четверо из них– представляют Кабардино-Балкарию. Анзор Таов и Елизавета Уянова сотрудники банковской системы, Кантемир Хуртаев руководит молодежной общественной организацией, Жаннет Мусукова работает в сфере туризма. Свои способности они продемонстрируют в Сочи в конце марта. Всего победителей будет сто. Каждого ждет образовательный грант в миллион рублей и наставничество от ведущих менеджеров страны.