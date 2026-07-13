Черекский район готовит масштабный фестиваль «Алтын кол»

Выставки и мастер-классы, дефиле традиционного национального костюма и книжная ярмарка… Черекский район готовится к принятию Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства карачаевцев и балкарцев «Алтын кол». В этом году он юбилейный – десятый.
Гостей и участников слета ждет насыщенная программа.Дизайнеры и творческие коллективы представят реконструкции исторических нарядов, раскроют символику узоров и покажут, как этнические мотивы звучат в современной моде. Мастера декоративно-прикладного искусства поделятся секретами создания уникальных изделий, например, заздравных чаш. Здесь же представят издания по фольклору, истории и литературе народов Кавказа.
Гости смогут не только послушать выступления, но и познакомиться с первоисточниками. Проведут и литературный конкурс. Все это будет сопровождаться под традиционные карачаево-балкарские песни и произведения авторов из регионов России и ближнего зарубежья. Побывать на фестивале «Алтын кол» можно 18 июля. Площадкой станет территория Нижнего Голубого озера.
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