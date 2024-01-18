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Чемпионы турнира АСА 168 из Баксана восстанавливаются после поединков

Чемпионы турнира АСА 168 из Баксана восстанавливаются после поединков

18.01.2024 | 22:17
Чемпионы турнира АСА 168 из Баксана отдыхают после схваток и готовятся покорять новые вершины. В конце декабря Али Багов одержал победу в легком весе, а Ислам Мешев – в полулегком. К соревнованиям, которые прошли в Москве, спортсмены готовились под руководством своего наставника Беслана Жамурзова. По его словам, Али Багов начал с многодневных тренировок на склоне Эльбруса. Сейчас бойцы дома – восстанавливаются после выступлений. Но Али Багов уже готовится к встрече со следующим соперником – из Бразилии. Она пройдет в полуфинале Гран-при. Ислам Мешев недавно перешел в полулегкую весовую категорию. Говорит: уже адаптировался к новым условиям тренировок и готов вновь предстать в хорошей физической форме. Тренер подчеркивает, что успехи его подопечных – положительный пример для начинающих спортсменов.   https://t.me/vestikbr
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