«Чемпионская поддержка»





На базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике города Прохладного состоялось первенство городского округа по легкой атлетике среди воспитанников 2008 года рождения. Кроме почетных наград, победителей и призеров турнира, болельщиков ожидал и сюрприз. Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене и ее наставник – заслуженный тренер России Геннадий Габрилян прибыли на турнир, чтобы своим примером вдохновить юных легкоатлетов и определить, кто быстрее, выше, сильнее.