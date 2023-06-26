home
Главная
>
Новости
>
Чемпионом КБР по классическим шахматам стал Олег Дедюхин из Прохладного

Чемпионом КБР по классическим шахматам стал Олег Дедюхин из Прохладного

26.06.2023 | 15:42
В Нальчике назвали имя нового чемпиона Кабардино-Балкарии по шахматам. Лучшего гроссмейстера определили по итогам республиканского первенства, которое завершилось накануне в профильном столичном дворце «Каисса». Турнир юбилейный – 80-ый. Проходил он по швейцарской системе и включал в себя девять туров. Это по 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого каждому участнику. В схватке за первенство сошлись лидеры прошлых лет и игроки-перворазрядники. Всего более 45 человек. Состязания выдались очень напряженными. Противостояние на шахматной доске было жарким. В итоге титул чемпиона республики по классическим шахматам в юбилейном 80-м турнире завоевал Олег Дедюхин из Прохладного. Резуан Шомахов – второй. На третьем месте – еще один маститый гроссмейстер Чемал Гедгафов.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных