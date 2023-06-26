Чемпионом КБР по классическим шахматам стал Олег Дедюхин из Прохладного

В Нальчике назвали имя нового чемпиона Кабардино-Балкарии по шахматам. Лучшего гроссмейстера определили по итогам республиканского первенства, которое завершилось накануне в профильном столичном дворце «Каисса». Турнир юбилейный – 80-ый. Проходил он по швейцарской системе и включал в себя девять туров. Это по 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого каждому участнику. В схватке за первенство сошлись лидеры прошлых лет и игроки-перворазрядники. Всего более 45 человек. Состязания выдались очень напряженными. Противостояние на шахматной доске было жарким. В итоге титул чемпиона республики по классическим шахматам в юбилейном 80-м турнире завоевал Олег Дедюхин из Прохладного. Резуан Шомахов – второй. На третьем месте – еще один маститый гроссмейстер Чемал Гедгафов.