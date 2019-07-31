Чемпион России по смешанным единоборствам Сергей Харитонов провел в Нальчике мастер-класс для спортсменов республики. — 2019.07.31

На тренировку боец пришёл со своей командой. В начале встречи он ответил на вопросы ребят, Харитонов рассказал много интересных случаев из профессионального опыта. Затем Чемпион провёл мастер-класс, поделился секретами и особенностями своих борцовских приемов.

Ребята с интересом наблюдали за тренировкой известного спортсмена и осваивали приёмы, которые показывал им чемпион России.