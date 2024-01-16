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Чемпион АСА Альберт Туменов восстанавливается после поединков

Чемпион АСА Альберт Туменов восстанавливается после поединков

16.01.2024 | 17:08
Новый чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов сейчас восстанавливается после напряженных поединков. Титул он завоевал в конце декабря в Москве. Победу одержал в конце пятого раунда и посвятил ее родной республике. К турниру АСА 168, который прошел в конце декабря в Москве, Альберт готовился в родном Бабугенте под руководством своего отца и бессменного тренера Хусейна Туменова. Свою победу на этот раз он посвятил Кабардино-Балкарии, отметив, что его пояс – «символ взаимоуважения, добрососедства и истинного братства». Битва с Устармагомедом Гаджидаудовым получилась не просто зрелищной – непредсказуемой. Бойцы продержались целых пять раундов. И хотя явное преимущество с самого начала было у Туменова, соперник из Дагестана достойно проявил себя. Сейчас Альберт дома – отдыхает и восстанавливается после интенсивного тренировочного лагеря. За профессиональную карьеру тяжелых травм, к счастью, не было, но за состоянием здоровья нужно следить внимательно и постоянно. В свои 32 года он уже думает о том, чем займется после ухода из большого спорта. В скором времени Альберт Туменов вновь приступит к тренировкам, чтобы подготовиться к очередной битве. Победа в Москве обеспечила ему выход в финал Гран-при, который предположительно состоится в конце этого лета. Соперник спортсмена из Бабугента пока не определен, но точно известно: это будет один из топовых бойцов лиги АСА.   https://t.me/vestikbr
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