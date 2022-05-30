Чегем претендует на участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды

Конкурс проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уже пятый год. В нём участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек. В заявке - проект по благоустройству территории целого района. Он ограничен улицами Кярова, Надречной и Мамбетова. Сюда также входит район набережной вдоль реки Чегем. Конкурс проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уже пятый год. В нём участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек. Отборочный тур пройдёт в Министерстве строительства Кабардино-Балкарии. Межведомственная комиссия выберет наиболее достойный проект от региона и отправит его на Всероссийский этап конкурса.