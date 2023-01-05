ЧЕБУРАШКА ЖДЕТ ДРУЗЕЙ В КИНО!

Россия, 2022семейная комедияYellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, киностудия «Союзмультфильм», при участии телеканалов Россия 1 и СТС при поддержке Фонда киноДмитрий ДьяченкоЭдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Антон Златопольский, Юлиана Слащева, Лика Бланк, Вячеслав МуруговМихаил ТкаченкоАнна РыжиковаВасилий КуценкоВиталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб, Анатолий МолчановФедор Савельев, Артем Кузьмин, Мария МуратоваНаталья КаневскаяОльга АфиногеноваИван Лебедев, Игорь ГринякинИван КанаевСергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Жаннат Керимбаев, Наталья Щукина, Артем Быстров, Екатерина Чередник, Оливье Сиу, Марина Коняшкина6+113 мин.«Централ Партнершип»1 января 2023 г.Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения!«Сценарий «Чебурашки» очень трогательный, душевный и «подключает к себе» - начинаешь переживать не столько за Чебурашку, сколько вообще за всех героев истории. Еще до начала съемок мы стали делать эскизы карандашом. Было достаточно непросто, потому что мы пытались сделать мордочку канонического Чебурашки живой. Это был наш первый опыт постройки персонажа. Мы долго искали рот, нос, шерсть, овал лица. Каждый элемент выстраивали по миллиметру. Это был сложный труд с бесконечным количеством итераций. Сделать Чебурашку одновременно обаятельным, трогательным и реалистичным оказалось непростой задачей. Такого фильма у нас в России не было. Достаточно долго мы вырабатывали движения Чебурашки. Я предложил на эту роль Ольгу Кузьмину, она потрясающе его копирует. Мы пытались подобрать правильный тембр, чтобы голос был похож на канонического Чебурашку, но при этом в некоторых активных эмоциональных фазах не выскакивала женская нотка. Огромное спасибо всем людям, которые долгие месяцы создавали Чебурашку! Они потратили бесконечное количество времени и нервов. Понятно, что это сложный персонаж, которого можно долгое время доводить до ума, но нужно было закончить к выходу фильма. Мы постарались сделать Чебурашку максимально идеальным для наших маленьких и взрослых зрителей».«Пять лет назад мы придумали и сняли фильм «Последний богатырь», который оказался не просто фильмом, а большой успешной франшизой. В этом проекте мы посмотрели новым взглядом на персонажей древних русских сказаний: Кощея, Бабу-ягу, Илью Муромца. Сейчас мы хотели по-новому рассказать историю Чебурашки. Как сказочный персонаж он на тысячу лет моложе того же Кощея или Бабы-яги, но в некоем пантеоне легендарных героев занимает не меньшее место. Наша главная задача: оживить мультипликационного персонажа, сделать его реальным существом из реального мира – озорным мохнатым зверьком, мягким, теплым и по-прежнему очень симпатичным».Мохнатый непоседливый зверек из далекой апельсиновой страны. Удивительным образом он попадает в приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и новый дом. Для подготовки к озвучиванию своего персонажа Ольга Кузьмина досконально изучила работу Клары Румяновой, чей звонкий голос принадлежал советскому Чебурашке. Ольга Кузьмина: «У нашего фильма замечательный, глубокий и при этом очень смешной и трогательный сценарий. Читая, невозможно не проронить слезу, а где-то – не засмеяться. Я очень надеюсь, что в результате у нас получилось кино, которое будет интересно и детям, и взрослым всех возрастов».Главный друг Чебурашки в фильме предстанет не крокодилом, а хмурым стариком-садовником с очень непростым характером. Он работает в Дендрарии, очень любит растения и совсем не любит людей. Регулярно играет в шахматы с единственным приятелем Валерой и пытается наладить отношения с дочерью Таней. Знакомство с ушастым зверьком полностью переворачивает жизнь Гены. Сергей Гармаш: «Это вымышленная, несколько воображаемая история некоего города, в котором происходят необычные события и даже чудеса. Месседж невероятно простой: «Ребята, давайте жить дружно». Помню, у нас были весьма непростые съемки в экспедиции, поскольку нам очень сильно не везло с погодой. Это было невероятно приятно и трогательно, когда наша массовка в очень тяжелые ночные смены, когда температура воздуха опускалась до 5-6°C, изображала праздник, лето и радость».Обладает скверным характером и исключительным вкусом. Привыкла быть лучшей во всем и не принимает отказов. У Риммы есть капризная внучка Соня, ради которой она готова на все. Елена Яковлева: «Поскольку моя Римма занимается исключительно своим бизнесом, конечно, ей самой Чебурашка не нужен. Но у моей героини есть внучка, капризный ребенок, которому ушастый зверек просто необходим. Все, что она захочет, все появляется у нее мгновенно, потому что есть такая бабушка. А Чебурашка – это тот камень преткновения, вокруг которого и закручивается весь сюжет. То есть за деньги не все купишь».Хозяйка маленькой кондитерской, дочь Гены. Варит невероятно вкусный шоколад, рецепты которого бережно записывает в секретную книгу. У Тани чудесная семья (муж Толик и сын Гриша), но сложные отношения с отцом. Полина Максимова:Моя героиня Таня по профессии кондитер. Для меня она персонаж неоднозначный, потому что в ней есть какая-то доля драмы и, конечно, комизма. У нее непростая история взаимоотношений с родителями. Конфликт с папой, детская обида, примирение… Здесь и про дружбу, и про любовь, и про отношения. Все как в жизни! Только со счастливым концом, как это бывает в сказке. Это абсолютно семейное кино, которое будет интересно и детям с родителями, и бабушкам с дедушками. Вы окунетесь в мир детства и сказки!»Муж Тани. Добрый недотепа. Обожает свою семью и мечтает помирить Таню с ее отцом Геной. Сергей Лавыгин:Мой Толя немного трусливый, немного ленивый, но добрый и любящий человек, желающий мира во всем мире, и, в частности, в своей семье. Поэтому он очень хочет помирить свою супругу с ее папой. Но меня заинтересовала не столько роль, сколько посыл истории. Свет, добро, любовь победят зло, темноту и ненависть. Очень простой, но важный посыл».Чудаковатый смотритель зоопарка. Единственный друг Гены, всегда готовый прийти на помощь. Например, разобраться, что за загадочный ушастый зверек появился на пороге дома садовника.Помощник Риммы, всегда готовый к пакостям. Дмитрий Лысенков: «Если вернуться к первоисточнику, у Эдуарда Успенского есть крыса Лариса. Мой персонаж черпает истоки оттуда. Его зовут Ларион. Я попытался привнести что-то крысиное в этот образ. Мыши всегда как-то шевелят носом, поэтому я тоже решил этим воспользоваться. Я посмотрел на крыс и взял манеру от них. У меня персонаж крысиного склада, подловатый. Думаю, главная задача нашего кино, чтобы на него сходили всей семьей! Это повод всей семье побыть вместе».Для создания атмосферы сказочного вневременья авторы фильма выбрали живописные города на юге нашей страны – Сочи, Кисловодск и Пятигорск. Одну из самых эффектных сцен «Чебурашки» снимали на Курортном бульваре в Кисловодске, где разбросали тысячи апельсинов, и по ним на мотороллере проехал главный герой Гена. В Сочи съемки проходили в парке «Дендрарий», в санатории «Орджоникидзе» и на морской набережной. Для съемок фестиваля шоколада в Пятигорске были задействованы более 500 местных жителей. ​​«Мы хотели создать вневременное состояние. Во многом на ощущение того, что в кадре, и на ощущение времени влияет архитектура. Мы думали и о заграничных локациях, но потом решили попробовать на юге России, а именно – в Кисловодске. Оказалось, что там действительно осталось много дореволюционных построек. Сам город выделяется из остальных маленьких, провинциальных городов. Там чувствуется мощная культура, архитектура, в городе много зелени. А в Сочи мы снимали в основном в парках и дендрариях, их немного в России, поэтому выбрали именно этот город». Для фильма специально были построены дом Гены, магазин шоколада, шатер и другие декорации для фестиваля шоколада.«Дом Гены - это такой фьюжн из модерна и советской дачной архитектуры. События фильма и происходят в некоем ретро мире, который иногда напоминает такой альтернативный СССР. Архитектурные элементы модерна без прямых линий и углов сближают «берлогу» Гены с окружающей его природой, органично вписывая дом в роскошный парк давно не функционирующего санатория им. Орджоникидзе 1937 года постройки, где и проходили съемки. Но, естественно, парк, в котором по сюжету работает и живет Геннадий, снимался не только там. Его образ был собран из локаций в таких известных местах Сочи как парк «Дендрарий» и парк «Южные культуры». Один из знаковых атрибутов Гены в фильме – его мотороллер. Для управления таким ретроаппаратом требуется сноровка: сцепление, передача – все прелести «механики». И Сергей Гармаш мастерски справился с техникой и абсолютно во всех сценах водил мотороллер самостоятельно. Кроме того, на площадке всегда присутствовал специалист, следивший за исправностью транспортного раритета.«Мотороллер Гены – это популярный в советское время «Муравей». В СССР такие выпускались с 1959 г. на протяжении более 30 лет практически без изменений в конструкции. Наш экземпляр не знаю какого года выпуска, да и было их три штуки, купленных в разных местах на «Авито». Все они были разобраны очищены от старой краски, заново покрашены, кузова сделаны деревянными (штатно они шли металлическими) и очень аккуратно состарены, чтобы не выглядели «как с конвейера». Сказочный, но узнаваемый мир фильма поддержан и в уникальных костюмах героев. Как обычных людей их одели в зависимости от потребностей и образа жизни, профессии и представления о прекрасном.«В нашем фильме заложена очень четкая цветовая гамма. Мы все, включая художников и реквизиторов, использовали одни и те же цвета и их оттенки, поэтому было очень важно собрать не просто костюмы персонажей, а разделить их по цветам — «раздать» каждому персонажу его основной цвет, а затем следить в каждой сцене, чтобы костюм не сливался с декорациями. Стиль Риммы полностью транслирует ее характер. Яркой, экстравагантной и богатой женщины, которая всего добилась сама и не стесняется показывать свой достаток. Я старалась думать как стилист такой особы, подбирать ей бренды, аксессуары и украшения, которые максимально четко покажут ее статус. Так у нас, кроме сшитых костюмов, появились брючные костюмы Dolce&Gabbana, Pucci, сумки Dior, украшения Mercury. Шляпы для Риммы мы заказывали у российского дизайнера Лилии Фишер, которая в максимально сжатые сроки сделала фантастические головные уборы. Мы вместе подбирали по оттенкам и стилю шляпные материалы под каждый готовый купленный костюм, а также сделали пару шляп из тех же тканей, из которых сами шили костюмы. Ларион, приспешник Риммы, одевается в такой же цветовой гамме как начальница, чтобы ей угодить. Всегда в костюме, в галстуке, всегда идеально собран. За костюмами и рубашками для Лариона я обратилась в мастерские пошива мужских костюмов REMARK 1991. Мне было важно, чтобы рубашки Лариона идеально на нем сидели и были необычных цветов и фактур. С Геной мы очень долго искали, какой должен быть цвет у его рабочего комбинезона, и в результате сделали его защитным. Он как настоящий крокодил маскируется в своей естественной среде — в дендрарии среди растений. Таня одевается в том же стиле, в котором оформлен ее магазин, потому что магазин – это полнейшее ее отражение. Он очень уютный, создан в стиле ретро, весь шоколад в нем ручной работы, в нем все продумано до мелочей и сделано с большой любовью. Мои самые любимые костюмы — праздничный костюм Гены с замшевым бордовым пиджаком и бабочкой и черное платье Риммы с жабо, потому что именно эти костюмы напоминают образы персонажей из одноименного мультика, такие родные и любимые с детства. И для меня было большим счастьем и очень волнительным моментом адаптировать эти образы для героев фильма».Музыку к истории о всеми любимом ушастом герое написал композитор Иван Канаев («Вампиры средней полосы», «Гранд» и др.) В записи саундтрека участвовали музыканты OpensoundOrchestra, коллектива, играющего современную академическую музыку, и Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова. Для музыкального сопровождения «Чебурашки» был разработан нетипичный музыкальный язык, который сочетает в себе драйв джазового биг-бэнда и широкую палитру симфонического оркестра, при это оставаясь трогательным и понятным зрителю. ​​«Я стремился отдать дань уважения стилистике музыки из оригинального мультфильма и при этом внести в звучание что-то актуальное и современное». Песню на финальные титры к фильму исполнила Таня Ткачук, солистка и основательница группы «Моя Мишель».«Предложение написать песню к «Чебурашке» настигло меня прямо в студии. Мы как раз заканчивали наш новый альбом «Из цветов и темноты». Для меня это был вызов: во-первых, очень короткие сроки (спойлер: неделя), во-вторых, обогнать культовые песни из старого «Чебурашки» - задача практически невыполнимая. Это как состязаться с «Happy Birthday». Несмотря на все сложности, песня «Воздушный шар» получилась невероятно лучезарной, большой и искренней, и я рада, что музыка и энергия «Моя Мишель» стала частью такого грандиозного и доброго проекта».«Кажется, у нас появляется своя новогодняя традиция. Последние несколько лет мы стараемся создать отличное настроение с самой яркой новогодней премьерой. Мы сделали ставку на доброе, семейное кино, и видим, что это именно то, что нужно сейчас людям. В 2023 мы собираемся войти вместе с одним из самых душевных и любимых с детства персонажей – Чебурашкой, которого знает каждый житель страны. Эта история нас сильно вдохновила, и мы сделали все, чтобы рассказать ее максимально сочно».») «Сказочные герои кажутся нам вечными, но дети вырастают. Мультфильмы и кино стареют, появляются новые технологии и выразительные средства. И те, с кем мы подружились с детских лет, понемногу уступают место, уходят в тень. Но у нас есть возможность вернуть их! Мне кажется очень важным познакомить новое поколение с теми, кому мы верили, кому сопереживали, с кем пели, грустили и смеялись. В этом – преемственность национальной культуры. Приключения наших сказочных героев – от Конька-Горбунка до Чебурашки – снова могут стать любимыми фильмами детей и взрослых. У нас собралась уникальная команда, все партнеры – признанные мастера и профессионалы, и всех вдохновляет идея творческого «прыжка в будущее» наших любимых персонажей. Мы верим, что возвращение Чебурашки – уже на языке нового кино, с мощным и ярким визуальным решением – станет громким и радостным событием!»«Секрет популярности Чебурашки – в невероятной «человечности» созданного более 50 лет назад анимационного образа «странной, безымянной игрушки». По сути, это не просто персонаж, это состояние, которое знакомо каждому из нас, когда мы попадаем в новые для себя обстоятельства и заново открываем этот мир. Именно в этом, на мой взгляд, и состоит тайна «вечной молодости» Чебурашки. Создателям фильма удалось очень тонко уловить самую суть, ДНК этого невероятно трогательного и обаятельного образа. Вдохновившись произведениями Эдуарда Успенского, а также мультфильмами Романа Качанова, они создали совершенно новую, современную историю, сохранив при этом дух и традицию классики. Я уверена, что результатом нашей совместной работы будет яркая, наполненная эмоциями картина, которая объединит перед экранами зрителей всех поколений».«Чебурашка» – амбициозный и масштабный проект для всей семьи, в который мы поверили еще на уровне идеи. Сценарий окончательно убедил: это будет настоящий народный хит, который полюбится как тем, кто вырос на советском мультике, так и тем, кто не очень хорошо с ним знаком (хотя таких людей у нас в стране точно немного). Это универсальная, бесконечно трогательная и веселая история о дружбе, верности и любви. Современные технологии здесь не перетягивают внимание на себя, а позволяют оживить Чебурашку и сделать его реальным полноправным героем повествования. Мы уверены: фильм станет настоящим событием и праздником для зрителей всех возрастов».