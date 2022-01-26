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Часть школьников Кабардино-Балкарии ушла на досрочные каникулы до 6 февраля

Часть школьников Кабардино-Балкарии ушла на досрочные каникулы до 6 февраля

26.01.2022 | 15:52
Такое решение приняли накануне в оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Коридоры и аудитории школ большей частью пустуют, ведь на занятиях – лишь ученики выпускных – девятых и одиннадцатых классов. Все остальные находятся дома. Сделано это, чтобы значительно снизить контакты между детьми из-за распространения ковида, в том числе штамма омикрон, который поражает и несовершеннолетних. В 33-й школе Нальчика на занятиях сегодня – меньше 200 ребят. Это 10 процентов от общего числа воспитанников. А в 14-й школе Нальчика сообщили, что занятия прекращены полностью: среди тех, кто должен был заниматься очно, оказалось много юношей и девушек с признаками респираторной инфекции, а потому всех отправили по домам. Коронавирус развивается в детской среде стремительно, отмечают в региональном оперштабе: за неделю рост – 54 процента. Поэтому дальнейшие решения примут исходя из эпидемиологической ситуации. Каникулы продлятся с 26 января по шестое февраля. Если перерыв в учебе окажется затяжным, в учебные планы внесут коррективы. В любом случае школьникам не придется осваивать программу самостоятельно, заверили в Минпросвещении.
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