Цены на противовирусные препараты и маски под контролем

Активисты молодежного движения ОНФ начали мониторинг аптек в Нальчике. Объект внимания – наиболее часто используемые противовирусные препараты и медицинские маски. Выясняли, есть ли товар в наличии и не завышены ли цены. Результаты общественного мониторинга на уровне республики обсудили в управлении Федеральной антимонопольной службы. Специалисты ведомства проверяют розничные аптечные точки на наличие медицинских масок, а также анализируют цены. По данным проверяющих, цены на медицинские маски в аптеках Нальчика варьируются от полутора до 20-ти рублей. Сумма зависит от вида, производителя и упаковки. В Антимонопольной службе отметили, что данный вид товара у жителей Кабардино-Балкарии спросом пользуется, но дефицита масок нет. Если надзорные структуры выявят экономически необоснованный рост цен на этот вид продукции, будут применены меры, предусмотренные законом. Чтобы исключить случаи завышения, «Молодежка ОНФ» предложила ужесточить на федеральном уровне порядок регулирования и контроля цен на популярные противовирусные препараты и маски. При этом должны быть учтены предельно допустимые торговые надбавки для оптовой и розничной торговли.