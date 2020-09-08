Центр предпринимательства получил 3 млн. рублей

Региональный центр компетенций в сфере сельского хозяйства Кабардино-Балкарии получил субсидии в размере 3 млн. рублей. Господдержка оказана по линии республиканского проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», отмечает пресс-служба минэкономразвития КБР. По данным Минэкономразвития КБР на первое полугодие, в Кабардино-Балкарии свыше 300 малых предприятий, где занято около восьми тысяч человек. В целом в республике трудятся более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Центр компетенций дает им дополнительную возможность повысить знания в вопросах ведения собственного бизнеса. Он организует ветеринарное, зоотехническое и агрономическое, бухгалтерское и юридическое, маркетинговое и другое сопровождение деятельности микро-, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Центр компетенций в Кабардино-Балкарии открыли два года назад. За это время в муниципалитетах начали действовать шесть филиалов. Специалисты на местах оказывают помощь предпринимателям в оформлении документов для получения субсидий и грантов. Помогают регистрировать крестьянско-фермерские хозяйства, заключать соглашения через систему «Электронный бюджет». Консультирование аграриев способствует активному развитию сельхозкооперации, помогает малым формам хозяйствования снижать издержки производства, отмечают в Минэкономразвития КБР. Это позволяет более эффективно контролировать качество сырья, организовывать его переработку крупными партиями, быстро адаптироваться к запросам розничных и оптовых сетей, и главное – обеспечить конкурентоспособность продукции.