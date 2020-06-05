Цена квадратного метра в Кабардино-Балкарии останется прежней

Минстрой России посчитал стоимость квадратного метра на третий квартал 2020 года. Проект документа разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что в Северо-Кавказском округе стоимость метра жилья вырастет на 4%, в первую очередь в Дагестане и на Ставрополье, незначительно – в Ингушетии. В Кабардино-Балкарии, по расчетам Минстроя, цена квадратного метра останется прежней – 31 128 рублей. Она не повышается с четвертого квартала прошлого года.

В целом по стране этот показатель составит больше 48 тысяч рублей. Лидером по цене жилья традиционно стала Москва, там цифра превышает 110 тысяч. Следом идут Санкт-Петербург и Саха Якутия. А самую меньшую сумму придется выложить жителям Брянской области – меньше 31 тысячи рублей за метр. Норму применяют для расчета социальных выплат льготникам, которые предоставляются им на покупку или строительство домов и квартир из федерального бюджета.