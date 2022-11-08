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C начала года в Кабардино-Балкарии заключили больше 500 социальных контрактов

C начала года в Кабардино-Балкарии заключили больше 500 социальных контрактов

08.11.2022 | 18:04
C начала этого года в Кабардино-Балкарии заключили больше 500 социальных контрактов. Договоры охватили примерно 2700 человек, готовых открыть свое дело. Контракты заключают между органами соцзащиты и малоимущими семьями или гражданами. Цель такого договора – помочь людям, у которых доход ниже прожиточного минимума. На сегодня люди уже получили финансирование на общую сумму 63 миллиона рублей. Размер единовременной выплаты – от 16 до 350 тысяч. Контракты подписали по таким направлениям как поиск работы, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, личное подсобное хозяйство и преодоление трудной жизненной ситуации. Заключить договор можно как онлайн – на портале госуслуг, так и лично – в МФЦ или в отделах соцзащиты по месту жительства.   https://t.me/vestikbr
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