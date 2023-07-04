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Бывший сотрудник администрации г.о. Прохладный осуждён за злоупотребление должностными полномочиями

Бывший сотрудник администрации г.о. Прохладный осуждён за злоупотребление должностными полномочиями

04.07.2023 | 09:27
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника администрации городского округа Прохладный Кочергина Д.А., причастного к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. Установлено, что Кочергин Д.А. в ноябре 2021 года, являясь председателем профильной комиссии, незаконно исключил жительницу г.о. Прохладный из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Решением Прохладненского районного суда, вступившим в законную силу, Кочергин Д.А. признан виновным в совершении преступления и приговорен к штрафу.
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