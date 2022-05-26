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Бюджет Кабардино-Балкарии за 2021 год исполнен в полном объеме

Бюджет Кабардино-Балкарии за 2021 год исполнен в полном объеме

26.05.2022 | 16:36
Республиканский бюджет 2021 года исполнен в полном объеме, все социальные обязательства выполнены, снизились расходы, связанные с обслуживанием государственного долга... Об этом сообщила законодателям министр финансов Елена Лисун. По ее словам, бюджетная политика в прошлом году была направлена главным образом на преодоление последствий пандемии, создание условий для роста экономики и соцподдержку граждан. В целом валовой региональный продукт превысил 205 млрд рублей. Показатель увеличился на два процента по сравнению с 2020-м. Публичный отчет Главы республики за 21 год о результатах независимой оценки качества услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания представил руководитель Минтруда. Алим Асанов отметил, что такая оценка – одна из форм общественного контроля. Была проанализирована работа более 200 организаций. Алим Асанов сообщил, что в 2021-м в общероссийском отчете по результатам независимой оценки качества услуг Кабардино-Балкария заняла пятое место. На пленарном заседании депутаты также утвердили исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год и одобрили законопроект, направленный на защиту прав участников долевого строительства многоэтажек на территории республики.
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