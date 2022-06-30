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Борис Зумакулов переизбран на должность Уполномоченного по правам человека в КБР

Борис Зумакулов переизбран на должность Уполномоченного по правам человека в КБР

30.06.2022 | 15:31
На должность Уполномоченного по правам человека в КБР вновь избран Борис Зумакулов. За это решение сегодня единогласно проголосовали депутаты высшего законодательного органа республики. Кандидатуру от имени Главы Кабардино-Балкарии представила представитель руководителя региона и правительства в Парламенте Мадина Дышекова. Омбудсменом Зумакулов избирается на четвертый срок. На заседании также рассмотрели около двух десятков законопроектов. Изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях КБР. Поправки помогут повысить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года доложила министр финансов Елена Лисун. В завершение депутаты обсудили план мероприятий Парламента на осеннюю сессию.   https://t.me/vestikbr
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