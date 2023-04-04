Борис Зумакулов на встрече с главой республики рассказал об итогах работы за прошлый год

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился сегодня с уполномоченным по правам человека Борисом Зумакуловым. Омбудсмен рассказал руководителю республики об итогах работы за прошлый год. По его словам, обращения граждан не носят системного характера.
Это конкретные случаи, которые чаще связаны с трудной жизненной ситуацией, сложившейся в силу различных причин. Все обращения рассматривают во взаимодействии с исполнительными органами власти…
На встрече отметили, что, несмотря на непростые условия последних лет, связанные с последствиями пандемии и санкциями, экономика и социальная сфера региона развиваются. В Кабардино-Балкарии возводят школы, детсады, ДК и спорткомплексы, ремонтируют больницы и поликлиники. Идет масштабное дорожное и жилищное строительство, в том числе по программе переселения из аварийных домов.
Постепенно восстанавливаются предприятия сельского хозяйства и промышленности. Беспрецедентную помощь оказывают семьям с детьми. Все это способствует улучшению качества жизни людей и снижению числа нарушений их прав, подчеркнул омбудсмен… Казбек Коков и Борис Зумакулов обсудили также вопросы оказания поддержки, в том числе правовой, участникам специальной военной операции и их семьям.
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