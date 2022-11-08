Борец вольного стиля из КБР Иналбек Шериев стал победителем “Мемориала Андиева”

Борец вольного стиля из Кабардино-Балкарии Иналбек Шериев стал победителем “Мемориала Андиева”. Это традиционный всероссийский турнир, который проводят в Северной Осетии. Два дня за награды в 10 весовых категориях боролись больше 300 спортсменов.
Прибыли они из России и стран ближнего зарубежья. Пробившись в финал в весовой категории до 70 кг, Иналбек Шериев в решающей схватке одержал победу со счетом 7:1 над соперником из Дагестана и в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
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