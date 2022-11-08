home
Главная
>
Новости
>
Борец вольного стиля из КБР Иналбек Шериев стал победителем “Мемориала Андиева”

Борец вольного стиля из КБР Иналбек Шериев стал победителем “Мемориала Андиева”

08.11.2022 | 18:06
Борец вольного стиля из Кабардино-Балкарии Иналбек Шериев стал победителем “Мемориала Андиева”. Это традиционный всероссийский турнир, который проводят в Северной Осетии. Два дня за награды в 10 весовых категориях боролись больше 300 спортсменов. Прибыли они из России и стран ближнего зарубежья. Пробившись в финал в весовой категории до 70 кг, Иналбек Шериев в решающей схватке одержал победу со счетом 7:1 над соперником из Дагестана и в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала почета.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных