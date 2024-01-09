Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Борец-вольник из Дагестана Макашарип Ибрагимов учит молодежь любить книгу

Борец-вольник из Дагестана Макашарип Ибрагимов учит молодежь любить книгу

09.01.2024 | 16:19
Макашарип Ибрагимов – профессиональный борец-вольник из Дагестана. Завершив спортивную карьеру, занялся общественной деятельностью. Со временем появился лекционный проект под названием «Зачем читать книги?». Лекцию Макашарипа Ибрагимова решили провести во Дворце творчества детей и молодежи. Слушателей собралось около ста, в основном это те, кто только начинает жизненный путь. Директор центра Аксана Карашева поприветствовала гостя и отметила, что встреча, стимулирующая интеллектуальное развитие, - это отличное начало года. Председатель Общества книголюбов Наталья Шинкарева подчеркнула, что любители книг Кабардино-Балкарии и Дагестана давно дружат, и в регионах рады налаживанию новых творческих связей. Умение мыслить, правильная речь, широкий кругозор – все это обретает человек читающий. И, конечно, еще один из плюсов – наполненное содержанием общение с единомышленниками. Лектор намерен продолжить поездки по Северному Кавказу с предложением вернуться к величайшему учителю человечества – книге.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных