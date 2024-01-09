Борец-вольник из Дагестана Макашарип Ибрагимов учит молодежь любить книгу

Макашарип Ибрагимов – профессиональный борец-вольник из Дагестана. Завершив спортивную карьеру, занялся общественной деятельностью. Со временем появился лекционный проект под названием «Зачем читать книги?».
Лекцию Макашарипа Ибрагимова решили провести во Дворце творчества детей и молодежи. Слушателей собралось около ста, в основном это те, кто только начинает жизненный путь. Директор центра Аксана Карашева поприветствовала гостя и отметила, что встреча, стимулирующая интеллектуальное развитие, - это отличное начало года.
Председатель Общества книголюбов Наталья Шинкарева подчеркнула, что любители книг Кабардино-Балкарии и Дагестана давно дружат, и в регионах рады налаживанию новых творческих связей.
Умение мыслить, правильная речь, широкий кругозор – все это обретает человек читающий. И, конечно, еще один из плюсов – наполненное содержанием общение с единомышленниками.
Лектор намерен продолжить поездки по Северному Кавказу с предложением вернуться к величайшему учителю человечества – книге.
