Борьбу с болезнями крупного рогатого скота обсудили в республиканском Управлении ветеринарии на заседании коллегии





Борьба с грозными болезнями крупного рогатого скота, диагностика и вакцинация животных – такие темы поднимали в республиканском Управлении ветеринарии на заседании коллегии, посвященному итогам работы в 20-м году и организовали в онлайн-формате. Участвовал премьер-министр Алий Мусуков. Руководитель ведомства Аслан Арамисов сообщил, что специалисты провели свыше 600 тысяч диагностических исследований. Особо остро проявил себя лейкоз крупного рогатого скота. Это инфекционная опухолевая болезнь. В минувшем году зафиксировали около 40 мест, где ею заразился скот. После целого комплекса профилактических и лечебных мер ограничения по лейкозу сняли. Был также отмечен один неблагополучный пункт по бруцеллезу. Эта патология поражает сразу несколько жизненно важных систем животного и может быть опасна для человека.