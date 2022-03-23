Борьба с фейками: общественники КБР рассказали старшеклассникам о безопасной работе с информацией

Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике совместно с сотрудниками МВД провели профилактическую беседу со старшеклассниками гимназии №14 в Нальчике необходимости безопасной работы с поступающей из социальных сетей и мессенджеров информацией, о том насколько много недостоверной (фейковой) информации вбрасывается в интернет-пространство в настоящее время недоброжелателями нашей страны. Оставаться информированным — непростая задача, при этом важно придерживаться нескольких принципов, действующих «на виртуальной территории». Осознанный поиск информации, обработка и умение отличить достоверные источники от фейков – три основополагающих правила при использовании интернет ресурсов, о которых школьникам напомнили общественники. Социальные сети, мессенджеры, информагентства и авторитетные блогеры могут случайно или целенаправленно стать источником дезинформации. «Первое, на что стоит обратить внимание – это заголовок. Если он излишне шокирующий или эмоциональный – это говорит о том, что это попытка манипулировать чувствами людей. Подростки 15-17 лет только формируются, как личности, их легко дестабилизировать, поэтому важно напомнить, что огромный поток информации должен проходить качественный отбор», - рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Культура» в Кабардино-Балкарии Ярослав Галинский. Он рассказал ребятам на какие сайты можно обращать внимание, какие из них содержат фактическую информацию. Работники МВД по КБР в свою очередь рассказали учащимся об изменениях, произошедших в законодательстве Российской Федерации. Они напомнили, что за некоторые правонарушения можно получить административное наказание или штраф. Несмотря на юный возраст, школьникам стоит внимательно относится и к контенту, который публикуется в личном профиле – заключили сотрудники МВД.