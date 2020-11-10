Большой ремонт Соборной мечети

Большой ремонт – в Соборной мечети Нальчика. За 16 лет с момента открытия -это первая капитальная реконструкция. Строение высотой 21 метр украшает город и является одним из его символов. В Соборной мечети одновременно могут молиться до тысячи прихожан. Одной из наиболее насущных нужд была замена системы отопления, рассказали в Духовном управлении мусульман. К работам удалось приступить благодаря помощи меценатов.

«На сегодня вся система отопления демонтирована и готовится работа к полной замене. Надеемся. в дальнейшем будущем мечеть будет теплая, уютная, комфортная для прихожан.Также намечается полный косметический ремонт внутренней части мечети и частичный ремонт с наружной стороны», — говорит Хазраталий Дзасежев, председатель Духовного управления мусульман КБР.

Уже приобрели четыре отопительных котла, а также воздухообогреватели, которые разместят внутри полых колонн, и современные радиаторы. Под автономную котельную готовят отдельное помещение. Помимо этого, строители намерены облицевать гранитом цоколь и ступени, обновить крышу и купола здания. Одновременно уделят внимание и прилегающей территории. Все работы должны завершить к Новому году. В период ремонта общие пятничные намазы проводят в мечетях, расположенных поблизости.