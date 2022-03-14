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Большинство зарубежных компаний не ушли из России, а приостановили работу

Большинство зарубежных компаний не ушли из России, а приостановили работу

14.03.2022 | 10:29
До конца года 9 миллионов жителей РФ потеряют работу — около 330 иностранных компаний уже заявили об уходе с российского рынка. Такие сообщения публикуют телеграм-каналы, сообщает "Война с фейками". На самом деле большинство зарубежных компаний не ушли из России, а только приостановили работу, они продолжают выполнять социальные обязательства. Например, в офисе Volvo заявили, что «компания серьезно относится к своим обязанностям как работодателя». Пока импорт новых автомобилей в Россию не осуществляется, однако Volvo Car Russia оказывает гарантийную поддержку в рамках актуальной гарантийной политики и законодательства РФ. Покидать российский рынок передумала компания BP, изначально решившая продать свою долю в «Роснефти». Крупные игроки финансового сектора также не торопятся объявлять о полной приостановке деятельности в нашей стране. Продолжают работать западные «Ситибанк», «Кредит Европа Банк», ОТП, «Юникредит» и другие банки. Правительство РФ сейчас разрабатывает новый пакет мер для борьбы с безработицей.
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