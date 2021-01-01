Большим подспорьем для молодых матерей Терскола станет новый ясельный блок, открытый накануне при поселковой школе





Помещения рассчитаны на две группы по 20 малышей. Представители Минпросвещения и администрации Эльбрусского района оценили все условия, в которых детки будут находиться. Игровые, спальные, гардеробные. Прежний детский сад размещался в приспособленных помещениях жилого дома. Мест для всех желающих там не хватало. Теперь и эта проблема, и вопрос очередности устранены.

Новому садику особенно рады дети. Они показали гостям концертные номера и получили новогодние подарки.