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Больше тысячи сертификатов на материнский капитал оформило отделение Социального фонда России по КБР

Больше тысячи сертификатов на материнский капитал оформило отделение Социального фонда России по КБР

03.06.2026 | 14:18
С начала года отделение Социального фонда России по Кабардино-Балкарии оформило уже больше тысячи сертификатов на материнский капитал. С февраля сумму выплаты проиндексировали на 5,6 процента. Теперь размер маткапитала на первого ребенка составляет почти 730 тысяч рублей. На второго – если семья не оформляла сертификат на первого – больше 960 тысяч. А если капитал на первого уже получили, при рождении второго полагается доплата – почти 235 тысяч рублей. Одна из главных перемен последних лет – беззаявительный порядок. С 20-го года данные о рождении ребенка автоматически поступают из органов ЗАГС в Социальный фонд. В течение пяти рабочих дней электронный сертификат приходит в личный кабинет родителя на портале «Госуслуги». Никаких очередей и личных визитов. Сразу после получения сертификата семья может подать заявление о распоряжении средствами. Направить их можно на улучшение жилищных условий, дошкольное образование ребенка, ежемесячную выплату на малыша до трех лет, покупку товаров для социальной адаптации детей с инвалидностью или получить единовременную выплату остатка средств. Самый популярный способ в Кабардино-Балкарии – как и прежде, улучшение жилищных условий. В этом году семьи направили на эти цели уже свыше десяти миллионов рублей. За пять месяцев больше 800 семей полностью или частично погасили ипотечные кредиты с помощью материнского капитала. Еще более полусотни семей использовали средства на строительство индивидуального жилья или компенсацию уже построенного дома.
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