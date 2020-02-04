Больше трех тысяч ученических мест создадут в республике до конца 22-го года





Для этого построят новые школы, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Ауеса Кумыкова.

Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект «Образование». В ряде учреждений Кабардино-Балкарии процесс обучения организован в две смены. По данным Мин просвещения, порядка 10-ти тысяч детей и подростков – в основном в городской местности – сейчас обучаются во вторую смену. Выровнять ситуацию поможет строительство новых объектов. В настоящее время в республике возводят две школы на 750 мест. А в конце прошлого года в Нальчике ввели в эксплуатацию одну из крупнейших общеобразовательных организаций – более чем на 1200 мест.