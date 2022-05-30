Больше трех с половиной тысяч учеников КБР сдали ЕГЭ по русскому языку

Этот госэкзамен - самый массовый. Русский язык, начиная с 10-ти утра, сегодня сдавали больше 3600 юношей и девушек. Один из пунктов открыли в 14-й гимназии Нальчика. Выпускница 20-й школы Лаура Бегидова к этому испытанию дополнительно готовилась почти год. Лаура собирается поступать в Кабардино-Балкарский госуниверситет, но со специальностью пока не определилась. А вот выпускница 30-й школы Нальчика Алия Тежаева уже знает, где хотела бы учиться – на медицинском факультете. Насколько экзамен легкий, зависит от подготовки. Работа включает 27 вопросов, и отвели на нее три с половиной часа. В этой гимназии экзамен проходил сразу в 10 аудиториях. В каждой – по 15 человек. Экзамен по русскому обязательный, он нужен, чтобы получить аттестат и затем поступить в вуз. Испытание из-за большой массовости разделили на два дня. Завтра его пройдут больше 600 выпускников. А итоги объявят не позднее 17 июня.