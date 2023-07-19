Больше ста тысяч взрослых жителей КБР прошли диспансеризацию в 2023 году

Обследовали и столько же детей. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» каждый россиянин может рассчитывать на комплексную проверку здоровья, причем бесплатно.
В третьей нальчикской поликлинике для таких осмотров отвели несколько кабинетов. Диспансеризация включает прием у терапевта, основные анализы и последующие рекомендации врача. При необходимости пациента направят на второй – дополнительный этап.
Людям до 40 лет осмотр предлагают пройти раз в три года, а после 40 – ежегодно. С 2021-го появилась и так называемая углубленная диспансеризация – для тех, кто переболел ковидом. Врачи отмечают: здесь главная задача – обнаружить проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, онкологические заболевания, патологии бронхо-легочной системы.
Добавим, что диспансеризацию стали проводить в стране с 13-го года. Медики говорят, что в последнее время число желающих обследоваться заметно выросло. За счет этого повысилась и выявляемость заболеваний.
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