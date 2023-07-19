home
Главная
>
Новости
>
Больше ста тысяч взрослых жителей КБР прошли диспансеризацию в 2023 году

Больше ста тысяч взрослых жителей КБР прошли диспансеризацию в 2023 году

19.07.2023 | 15:55
Обследовали и столько же детей. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» каждый россиянин может рассчитывать на комплексную проверку здоровья, причем бесплатно. В третьей нальчикской поликлинике для таких осмотров отвели несколько кабинетов. Диспансеризация включает прием у терапевта, основные анализы и последующие рекомендации врача. При необходимости пациента направят на второй – дополнительный этап. Людям до 40 лет осмотр предлагают пройти раз в три года, а после 40 – ежегодно. С 2021-го появилась и так называемая углубленная диспансеризация – для тех, кто переболел ковидом. Врачи отмечают: здесь главная задача – обнаружить проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, онкологические заболевания, патологии бронхо-легочной системы. Добавим, что диспансеризацию стали проводить в стране с 13-го года. Медики говорят, что в последнее время число желающих обследоваться заметно выросло. За счет этого повысилась и выявляемость заболеваний.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных