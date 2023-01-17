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Больше полувека в КБГУ работает лаборатория “Гербарий”

Больше полувека в КБГУ работает лаборатория “Гербарий”

17.01.2023 | 15:58
В России насчитывается 116 гербариев, зарегистрированных в международной системе. Лаборатория института химии и биологии КБГУ - одна из престижных в их числе. Гербарная была организована еще в 60-х годах. И создал ее профессор Людин Слонов – отец кандидата биологических наук Тимура Слонова, который сегодня работает в Институте химии и биологии КБГУ. Для вуза гербарий – это база для проведения научной работы. К тому же обязательный элемент широкого ботанического образования. Перспективы у этого направления огромные, отмечает исследователь. Если популяция видов уменьшается, ученые в ботанических лабораториях могут выделить ДНК, и по ней восстановить исчезающий вид. Изучение грибов, лишайников, мхов, сосудистых растений – вот основные направления деятельности научного центра сегодня. 30 лет назад эту лабораторию приняли в Союз гербариев мира. Наряду с новинками в шкафах хранятся и важные исторические образцы. Экспедиции, которые сотрудники кафедры проводят и сегодня при участии студентов, помогают в составлении определителей местных растений – “Флора Кабардино-Балкарского высокогорного государственного заповедника”, “Флора республики”, “Красная книга КБР”. Науке помогает развиваться цифровизация: с помощью интернета ученые из Кабардино-Балкарии могут продемонстрировать свои достижения практически всему миру.   https://t.me/vestikbr
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