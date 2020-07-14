Больше двухсот тридцати выздоровевших за сутки…

Оперштаб опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в республике. Общее число тех, кто оказался сильнее болезни, превысило пять тысяч человек, притом, что всего инфицированных – 5645. За сутки – 41 новый случай заражения. В госпиталях продолжают получать помощь больше семи сотен пациентов, в том числе те, у кого тест не подтвердил наличие коронавируса. В реанимациях – 40 человек. Число «тяжелых» пациентов, которые нуждаются в госпитализации, снижается. Вместе с тем инфекция продолжает циркулировать в регионе. Сейчас 80 процентов заразившихся переносят ее в легкой или бессимптомной форме. А потому защитные меры по-прежнему необходимы. Следует носить маски в людных местах, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при встрече. Если вдруг повысилась температура, сразу же вызывайте врача на дом, напоминают в оперштабе.