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Больше двух с половиной тысяч семей КБР получили субсидии на оплату ЖКХ

Больше двух с половиной тысяч семей КБР получили субсидии на оплату ЖКХ

21.07.2023 | 16:12
Средний размер такой помощи – примерно 3200 рублей в месяц. Сегодня в республике в сфере ЖКХ-услуг действуют гарантированные меры социальной поддержки. Льгота распространяется на тружеников тыла, инвалидов, людей, пострадавших от воздействия радиации и другие категории граждан. Им компенсируют половину затрат, независимо от доходов. Субсидии предоставляют и семьям с небольшим достатком. Добавим, что правительство России распорядилось направить в Кабардино-Балкарию около 400 миллионов рублей на компенсации по этой статье.   https://t.me/vestikbr
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