Больше двух с половиной тысяч семей КБР получили субсидии на оплату ЖКХ

Средний размер такой помощи – примерно 3200 рублей в месяц.
Сегодня в республике в сфере ЖКХ-услуг действуют гарантированные меры социальной поддержки. Льгота распространяется на тружеников тыла, инвалидов, людей, пострадавших от воздействия радиации и другие категории граждан.
Им компенсируют половину затрат, независимо от доходов. Субсидии предоставляют и семьям с небольшим достатком. Добавим, что правительство России распорядилось направить в Кабардино-Балкарию около 400 миллионов рублей на компенсации по этой статье.
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