Больше 96 тысяч детей в КБР получают единое пособие в максимальном размере

Если говорить о семьях, то это свыше 43 тысяч. Данные с начала года распространили в региональном отделении Социального фонда России.
Общая сумма выплат за этот период – шесть миллиардов рублей. В ведомстве напомнили, что ежемесячное пособие могут начислять в размере 50-ти, 75-ти или ста процентов от прожиточного минимума ребенка. Все зависит от дохода родителей. Учитывают денежные поступления всех членов семьи за предыдущий год.
Добавим, что право на такую социальную поддержку имеют россияне, постоянно живущие в стране. Заявление можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или обратившись в МФЦ. Рассмотреть его должны за 10 рабочих дней.
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