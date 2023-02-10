Больше 72 млн рублей направили в КБР в прошлом году на создание системы поддержки фермеров

Больше 72 миллионов рублей направили в Кабардино-Балкарии в прошлом году на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, сообщили в профильном региональном министерстве.
Средства освоили в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - он входит в соответствующий национальный проект.
Из всей суммы 53 миллиона израсходовали на грантовую поддержку 20-ти крестьянско-фермерских хозяйств по программе «Агростартап». 16 миллионов распределили между четырьмя потребительскими кооперативами. Это были субсидии на развитие сельской кооперации.
Больше двух миллионов направили в Региональный центр компетенций в сфере сельского хозяйства. Он оказывает физическим и юрлицам информационные и методические услуги. Проект по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства продолжит действовать и в этом году.
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