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Больше 72 млн рублей направили в КБР в прошлом году на создание системы поддержки фермеров

Больше 72 млн рублей направили в КБР в прошлом году на создание системы поддержки фермеров

10.02.2023 | 09:56
Больше 72 миллионов рублей направили в Кабардино-Балкарии в прошлом году на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, сообщили в профильном региональном министерстве. Средства освоили в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - он входит в соответствующий национальный проект. Из всей суммы 53 миллиона израсходовали на грантовую поддержку 20-ти крестьянско-фермерских хозяйств по программе «Агростартап». 16 миллионов распределили между четырьмя потребительскими кооперативами. Это были субсидии на развитие сельской кооперации. Больше двух миллионов направили в Региональный центр компетенций в сфере сельского хозяйства. Он оказывает физическим и юрлицам информационные и методические услуги. Проект по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства продолжит действовать и в этом году.   https://t.me/vestikbr
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