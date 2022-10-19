home
Главная
>
Новости
>
Больше 60 млн рублей направлено на поддержку граждан КБР с помощью социального контракта

Больше 60 млн рублей направлено на поддержку граждан КБР с помощью социального контракта

19.10.2022 | 18:47
Эффективная государственная мера по борьбе с бедностью – социальный контракт – готовы заключить с человеком, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Программа поможет в поиске работы, запуске собственного бизнеса, развитии подсобного хозяйства и в преодолении сложной жизненной ситуации. С начала этого года в Кабардино-Балкарии заключили больше 500 социальных контрактов, сообщил депутатам парламента руководитель Минтруда Алим Асанов. Такая мера социальной поддержки в республике действует с 2014-го. Благодаря федеральному софинансированию два года назад количество контрактов стало увеличиваться в разы... Участники заседания Комитета по труду, социальной политике и здравоохранению интересовались, по какому принципу средства распределяют между соискателями. Министр подчеркнул, что расходование денег, выделенных по соцконтракту, тщательно контролируют: начиная с создания бизнес-плана – если речь идет о предпринимательстве – и вплоть до претворения его в жизнь. Конечная цель – вывести семью из категории “малоимущие”.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных