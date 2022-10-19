Больше 60 млн рублей направлено на поддержку граждан КБР с помощью социального контракта

Эффективная государственная мера по борьбе с бедностью – социальный контракт – готовы заключить с человеком, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Программа поможет в поиске работы, запуске собственного бизнеса, развитии подсобного хозяйства и в преодолении сложной жизненной ситуации. С начала этого года в Кабардино-Балкарии заключили больше 500 социальных контрактов, сообщил депутатам парламента руководитель Минтруда Алим Асанов.
Такая мера социальной поддержки в республике действует с 2014-го. Благодаря федеральному софинансированию два года назад количество контрактов стало увеличиваться в разы... Участники заседания Комитета по труду, социальной политике и здравоохранению интересовались, по какому принципу средства распределяют между соискателями.
Министр подчеркнул, что расходование денег, выделенных по соцконтракту, тщательно контролируют: начиная с создания бизнес-плана – если речь идет о предпринимательстве – и вплоть до претворения его в жизнь. Конечная цель – вывести семью из категории “малоимущие”.
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