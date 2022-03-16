Больше 54 миллионов рублей направят в текущем году на поддержку фермеров Кабардино-Балкарии

Больше 54-х миллионов рублей направят в этом году на поддержку фермеров Кабардино-Балкарии, сообщил Минсельхоз. Речь идет о грантах «Агростартап». Претендовать на них могут не только руководители крестьянско-фермерских хозяйств или индивидуальные предприниматели, но и те, кто ведет личное подсобное хозяйство. Победители конкурса смогут направить полученные деньги на разработку проектной документации, подключение к водо-, газо- и теплопроводным сетям, покупку сельхозтехники и специализированного транспорта, а также на погашение основного долга по кредитам. Помимо этого, на грант можно приобрести сельхозживотных, птицу и рыбу для разведения, а также посадочный материал для садов, полей и теплиц. Все подробности сообщат в аграрном ведомстве республики. Принимать документы по программе «Агростартап» там начнут в ближайший понедельник.