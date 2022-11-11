Больше 50 молодых врачей пополнили ряды медработников КБР по целевому набору

В этом году по целевой программе регионального Минздрава завершили учебу в медицинских вузах свыше 50 человек. Большая часть из них уже пополнила ряды врачей в городах и районах. Программа целевого приема позволяет готовить специалистов для медучреждений республики, и именно тех, которые особенно необходимы.
Валерий Маржохов работает в поликлинике при наркодиспансере с начала осени. Говорит: стать врачом решил еще в школе. Поступил в КБГУ на медицинский. Во время практики решил специализироваться на наркологии и психиатрии. В ординатуре уже отучился по целевой программе министерства здравоохранения. Доктор убежден: самое главное – найти правильный подход к пациенту с зависимостью.
После целевого обучения врач должен отработать в республике минимум три года. Валерий Маржохов говорит, что хочет и дальше трудиться в поликлинике наркодиспансера.
Марьяна Алакаева проводит плановый осмотр ребенка, который родился раньше срока. Работает неонатологом в Перинатальном центре – в отделении для недоношенных. По направлению окончила ординатуру в педиатрическом медуниверситете в Санкт-Петербурге и вот уже почти два месяца трудится в региональном центре.
Педиатры, терапевты, анестезиологи, детские хирурги и эндокринологи – новые врачи продолжают трудоустраиваться в медучреждениях. Большая часть уже работает в поликлиниках. Программа целевого набора в медицинские вузы действует десятилетия. В этом году Минздрав направил больше 130 человек на обучение по программам специалитета и ординатуры.
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