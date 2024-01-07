Больше 48 тысяч людей в КБР воспользовались «Пушкинской картой» в 2023 году

Напомним, карту выдают юношам и девушкам в возрасте от 14 до 22 лет. На счете – пять тысяч рублей. Держатели вправе потратить их на свое культурное развитие – походы в театры, концертные залы, музеи или в кино. В Кабардино-Балкарии в проекте участвуют около полусотни учреждений. Также можно посещать выступления коллективов из других регионов, которые приезжают сюда с гастролями…
Оформляют карту на портале госуслуг или с помощью мобильного приложения «Почта Банка». Это федеральная программа, которая призвана приобщить молодежь к сокровищам российской культуры.
