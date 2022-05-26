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Больше 4500 выпускников школ Кабардино-Балкарии приступили к сдаче Единых госэкзаменов

Больше 4500 выпускников школ Кабардино-Балкарии приступили к сдаче Единых госэкзаменов

26.05.2022 | 16:41
Во второй лицей Нальчика сегодня пришли выпускники разных школ. Здесь они сдают Единый госэкзамен по химии. Заявки на участие подали больше полутора сотен человек. Пожелать удачи ребятам приехал глава Минпросвещения  Анзор Езаов. Итоговое испытание стартовало в 10 утра. Для начала тех, кто пришел подтвердить свои знания по химии, проверили с помощью металлодетекторов. С собой – ничего лишнего: паспорт, гелевая ручка, непрограммируемый калькулятор. Можно взять воду и шоколад. Аудиторий всего 11, в каждой –  по 15 человек. Работа состоит из двух частей: вопросы с краткими ответами и с развернутым. На все отводят три с половиной часа. За ходом экзаменов следят наблюдатели. Сами ребята признавались: волнение все-таки есть. Насколько удачно повторили и закрепили материал, смогут в скором будущем убедиться и те, кто сегодня же сдавал ЕГЭ по географии и литературе. На все три предмета по выбору заявки подали 1240 школьников. Результаты станут известны не позднее 10-го июня… В целом выпускные экзамены в этом году пройдут больше четырех с половиной тысяч учеников. Самый массовый – по русскому языку – разделили на два дня – 30 и 31 мая.
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